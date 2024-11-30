После сенсационного приговора иностранцу на женщину полилось море критики. Судья Челябинского областного суда резко изменила решение в отношении мигранта-таксиста, который в Магнитогорске изнасиловал дочь участника СВО.
Челябинская судья, изменившая приговор мигранту-насильнику, приняла внезапное решение
Комментарии
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СФ
Сергей Фролов
Может взятка, может просто запугали , у неё ведь есть семья.
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1 час.
Владимир Негода
наверное пришла пор вот таких судей считать преступниками !
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47 мин.
Roman Resser
Читаем вкратце и не возмущаемся, а просто ... удивляемся ГПК РФ Статья 67. Оценка доказательств 1. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 2. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. 3-…-7
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25 мин.
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