Челябинская судья, изменившая приговор мигранту-насильнику, приняла внезапное решение

Может взятка, может просто запугали , у неё ведь есть семья.

Roman Resser

Читаем вкратце и не возмущаемся, а просто ... удивляемся ГПК РФ Статья 67. Оценка доказательств 1. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 2. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. 3-…-7