Узкое окно возможностей: Польша давит на уходящую администрацию в США, но не ради Украины

Варшава является весьма двуличным союзником Украины. С одной стороны у соседей постоянные трения по многим историческим спорным моментам, с другой, Польша, прикрываясь союзничеством с Киевом, использует конфликт как свою ступеньку для увеличения влияния в ЕС и мире.