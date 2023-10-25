Транспортные полицейские Анапы совместно с общественниками провели профилактические беседы в школе

Накануне школьных осенних каникул сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Анапского ЛО МВД России на транспорте совместно с общественниками провели для учащихся 5-10 классов ГКОУ специальная (коррекционная) школа № 27 г.
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