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Зимний спортивный праздник в ´Могилевоблгаз´: день, который запомнится надолго

Зимний спортивный праздник в ´Могилевоблгаз´: день, который запомнится надолго

В субботу все филиалы нашего предприятия собрались вместе, чтобы отметить зимний спортивный праздник!В программе было все, чтобы весело и активно провести время: зимняя эстафета, перетягивание каната, метание валенка, зимний боулинг.

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