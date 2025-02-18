Зимний спортивный праздник в ´Могилевоблгаз´: день, который запомнится надолго

В субботу все филиалы нашего предприятия собрались вместе, чтобы отметить зимний спортивный праздник!В программе было все, чтобы весело и активно провести время: зимняя эстафета, перетягивание каната, метание валенка, зимний боулинг.
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