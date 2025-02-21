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Царьград

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Осужденной за гибель пациентки гинекологу Кошмелевой отменили наказание

Осужденной за гибель пациентки гинекологу Кошмелевой отменили наказание

Суд отменил наказание для врача-гинеколога Елены Кошмелевой, которую осудили летом 2024 год за смерть пациентки во время ненужной ей операции.

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