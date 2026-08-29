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"Краснодар" со счетом 1:0 обыграл "Ростов" в матче РПЛ

"Краснодар" со счетом 1:0 обыграл "Ростов" в матче РПЛ

«Краснодар» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Ростов».Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0.

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