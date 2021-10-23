Лев Яшин: история лучшего вратаря в истории человечества

Сергей ЕСпортЛев Яшин: история лучшего вратаря в истории человечества Ровно 92 года назад, 22 октября 1929 года родился самый выдающийся вратарь в истории футбола Лев Яшин.Вернуться к статье102НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор КаспшакДа! Лев Иванович Яшин был и есть лучший!Ербол ТулеушовДА , ЛЕВ ЯШИН ! САМЫЙ ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ ВРАТАРЬ ВРЕМЕН !Ербол ТулеушовДА , ЛЕВ ЯШИН ! САМЫЙ ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ ВРАТАРЬ ВРЕМЕН !Ербол ТулеушовСУПЕР ! СУПЕР !Ербол ТулеушовСУПЕР ! СУПЕР !Ербол ТулеушовСУПЕР ! СУПЕР !Ербол ТулеушовНОРМ !Ербол ТулеушовНОРМ !Ербол ТулеушовНОРМ !Ербол ТулеушовНОРМ !Комментировать
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