Тайны...

7 502 подписчика

Лев Яшин: история лучшего вратаря в истории человечества

Лев Яшин: история лучшего вратаря в истории человечества

Ровно 92 года назад, 22 октября 1929 года родился самый выдающийся вратарь в истории футбола Лев Яшин.

Вернуться к статье
102
Обсудить
Виктор Каспшак
Да! Лев Иванович Яшин был и есть лучший!
Ербол Тулеушов
ДА , ЛЕВ ЯШИН ! САМЫЙ ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ ВРАТАРЬ ВРЕМЕН !
Ербол Тулеушов
ДА , ЛЕВ ЯШИН ! САМЫЙ ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ ВРАТАРЬ ВРЕМЕН !
Ербол Тулеушов
СУПЕР ! СУПЕР !
Ербол Тулеушов
СУПЕР ! СУПЕР !
Ербол Тулеушов
СУПЕР ! СУПЕР !
Ербол Тулеушов
НОРМ !
Ербол Тулеушов
НОРМ !
Ербол Тулеушов
НОРМ !
Ербол Тулеушов
НОРМ !

Картина дня

наверх