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Daily Storm

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Свежие комментарии

  • Eduard
    уверен что конрразведка Гетмании причастна к взрыаам "Северного потока"! Это они преступники !Контрразведка ФРГ...
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За ночь ПВО России сбили 170 украинских дронов, на Кубани пострадали четыре человека

За ночь ПВО России сбили 170 украинских дронов, на Кубани пострадали четыре человека

Военные перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow, три ракеты «Нептун-МД» и уничтожили 14 безэкипажных катеровСилы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь сбили 170 украинских беспилотников над регионами России.

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