За ночь ПВО России сбили 170 украинских дронов, на Кубани пострадали четыре человека

Военные перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow, три ракеты «Нептун-МД» и уничтожили 14 безэкипажных катеровСилы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь сбили 170 украинских беспилотников над регионами России.
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