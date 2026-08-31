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Живая Кубань

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Бездомный в Италии раздавал прохожим несколько тысяч евро

Бездомный в Италии раздавал прохожим несколько тысяч евро

Бездомный в Италии раздавал прохожим несколько тысяч евроВ итальянском городе Беллуно произошёл случай, который удивил местных жителей и полицию.

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