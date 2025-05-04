Кандидат в президенты Польши от оппозиции догоняет фаворита — Onet

Рейтинг кандидата в президенты от правящей проевропейской «Гражданской коалиции», мэра Варшавы Рафала Тшасковского снизился до 33,9% — теперь он опережает своего оппонента от оппозиции Кароля Навроцкого только на 6,6%, сообщили результаты исследования, 4 мая опубликованные на портале Onet.
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