Кандидат в президенты Польши от оппозиции догоняет фаворита — Onet

Рейтинг кандидата в президенты от правящей проевропейской «Гражданской коалиции», мэра Варшавы Рафала Тшасковского снизился до 33,9% — теперь он опережает своего оппонента от оппозиции Кароля Навроцкого только на 6,6%, сообщили результаты исследования, 4 мая опубликованные на портале Onet.