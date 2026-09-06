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Аргументы и Факты

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Овчинский: по реновации в Лефортове возводят жилой комплекс

Овчинский: по реновации в Лефортове возводят жилой комплекс

В Юго-Восточном административном округе столицы появится жилой дом по программе реновации. Его возведут в районе Лефортово.

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