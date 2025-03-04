Сервисы кикшеринга не смогли оспорить запрет на парковку СИМ в центре Перми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 марта, ФедералПресс. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) оставил без изменений решение Пермского краевого суда по поводу запрета парковки электросамокатов в центре Перми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии