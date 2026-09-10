Психолог Деулин заявил о риске интеллектуальной зависимости от ИИ

Рациональное использование искусственного интеллекта может избавить человека от части рутинных задач, однако передача нейросетям собственных мыслительных процессов способна снижать познавательную самостоятельность, рассказал KP.
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