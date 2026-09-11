Лондон пожаловался на засилье драконов и гадюк в мировой политике

Спустя десятилетия «страны-драконы» вновь представляют угрозу для Британии, да и опасность со стороны терроризма не ослабевает, заявил руководитель контрразведки MI5 Кен Маккаллум.
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