Пожар вспыхнул в многоэтажке в Петрозаводске

В жилом доме на Комсомольском проспекте неизвестный совершил поджог В четверг в 21 час 12 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на Комсомольском проспекте.
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