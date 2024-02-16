Пожар вспыхнул в многоэтажке в Петрозаводске

В жилом доме на Комсомольском проспекте неизвестный совершил поджог В четверг в 21 час 12 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на Комсомольском проспекте.