На Урале завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка

Место событий — Екатеринбург, сообщает корреспондент ДОФы. В публикации СУ СК РФ по Свердловской области в соцсети сказано, что компетентными органами было возбуждено уголовное дело в отношении подростка: он подозревается по ч.
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