25 самых богатых людей в истории России

До каких высот богатства и положения добирались наши предки? Чьи имена золотыми буквами вписаны в историю развития русского капитализма? Каких правил придерживались русские бизнесмены и в каких областях сделали свои деньги?Публикуем замечательную подборку, дающую ответы на все эти вопросы.