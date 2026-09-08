Сила в правде
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Сила в правде

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Как выбрать ипотечную программу и банк: на что смотреть в условиях

Как выбрать ипотечную программу и банк: на что смотреть в условиях

Выбор ипотеки держит не рекламная ставка, а платёж, взнос и полная стоимость кредита. Сравнивают программы банков по сроку, графику, страховке, оценке и требованиям к заёмщику, чтобы переплата и риск отказа не всплыли на сделке.

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