Гагин: в подземельях коксохимического завода в Авдеевке скрываются военные ВСУ

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что некоторое количество военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывается в подземельях коксохимического завода в Авдеевке, как это в 2022 году было на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.