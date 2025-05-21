«На все праздники приглашаем иностранных коллег»: полярник Александр Краснов – о традициях и условиях работы на российской станции в Антарктиде

21 мая в России отмечают день полярника Известный петербургский полярник и океанолог Александр Краснов, автор канала «Пингвинов видел» рассказал «Петербургскому дневнику», как попасть в Антарктиду, откуда на побережье пластик, а также почему пингвины не боятся людей и чем удивляют повара на станции.
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