«На все праздники приглашаем иностранных коллег»: полярник Александр Краснов – о традициях и условиях работы на российской станции в Антарктиде

21 мая в России отмечают день полярника Известный петербургский полярник и океанолог Александр Краснов, автор канала «Пингвинов видел» рассказал «Петербургскому дневнику», как попасть в Антарктиду, откуда на побережье пластик, а также почему пингвины не боятся людей и чем удивляют повара на станции.