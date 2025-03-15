Разгром ВСУ в Курской области ставит крест на карьере главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что в условиях Украины означает угрозу свободе, благосостоянию и самому физическому существованию человека.
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