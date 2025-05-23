Группа иноагентов из Европейского центра анализа и стратегии (CASE) предложила западным политикам на.
Пискарев: иноагенты предложили западным политикам начать разработку программы «завлечения России в Европу»
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Зачем России ЕС которая медленно но уверенно идет в средневековье. Стать овцой в стаде баранов европейских государств и отдать управление чиновникам из Брюсселя? Чтобы они выкачивали и восстанавливали свою экономику за счет халявных природных ресурсов России, превратив давнюю мечту англосаксов и жидомасонов уничтожить православие, сократить население до 15мил.человек для обслуживания их экономических интересов Маргарет Тэтчер. То что во власти есть политики, чиновники и примкнувшие к ним имеющие активы, недвижимость, счета, семьи в ЕС и выкачивают из России финансовые средства, исполняют указания запада не подлежит сомнению. Вот только их недальновидность им выйдет боком, они пришлые и если даже они смогут чего то и добиться, то элиты ЕС их съедят на десерт со всеми их активами, счетами и хорошо если они останутся живыми вместе с местными бомжами ....
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1 д.
Александр Т
На х.у.й они нужны?!?!?! Хватит нам СССРа. Ещё пи.до.ра.сов содержать!
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1 д.
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