Пискарев: иноагенты предложили западным политикам начать разработку программы «завлечения России в Европу»

АНГЕЛ АНГЕЛ

Зачем России ЕС которая медленно но уверенно идет в средневековье. Стать овцой в стаде баранов европейских государств и отдать управление чиновникам из Брюсселя? Чтобы они выкачивали и восстанавливали свою экономику за счет халявных природных ресурсов России, превратив давнюю мечту англосаксов и жидомасонов уничтожить православие, сократить население до 15мил.человек для обслуживания их экономических интересов Маргарет Тэтчер. То что во власти есть политики, чиновники и примкнувшие к ним имеющие активы, недвижимость, счета, семьи в ЕС и выкачивают из России финансовые средства, исполняют указания запада не подлежит сомнению. Вот только их недальновидность им выйдет боком, они пришлые и если даже они смогут чего то и добиться, то элиты ЕС их съедят на десерт со всеми их активами, счетами и хорошо если они останутся живыми вместе с местными бомжами ....