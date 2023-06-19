Певица Слава попала в больницу из-за неудачной пластики

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, попала в больницу. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) звезда рассказала, что исправляет последствия неудачной пластической операции.
Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, попала в больницу. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) звезда рассказала, что исправляет последствия неудачной пластической операции.
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