Госкомветеринарии Крыма информирует о необходимости соблюдения мер по профилактике гриппа птиц на территории Республики Крым

Государственный комитет ветеринарии Республики Крым информирует о неукоснительном выполнении физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками (владельцами) птиц требований Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц, утвержденных приказом Минсельхоза РФ.