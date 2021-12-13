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Госкомветеринарии Крыма информирует о необходимости соблюдения мер по профилактике гриппа птиц на территории Республики Крым

Госкомветеринарии Крыма информирует о необходимости соблюдения мер по профилактике гриппа птиц на территории Республики Крым

Государственный комитет ветеринарии Республики Крым информирует о неукоснительном выполнении физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками (владельцами) птиц требований Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц, утвержденных приказом Минсельхоза РФ.

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