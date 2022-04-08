Гран-при Австралии-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

Гран-при Австралии Альберт-парк, Мельбурн 8 апреля 2022 года 1-я практика   1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх