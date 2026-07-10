Эрдоган подарил лидерам НАТО револьверы, вызвав неловкость

Премьер-министр Канады Марк Карни признал, что его подарок кленового сиропа на саммите НАТО оказался неоригинальным, после того как президент Турции Эрдоган преподнес лидерам альянса персонализированные револьверы, вызвав неловкость у европейских коллег.
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