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Царьград

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Эрдоган подарил лидерам НАТО револьверы, вызвав неловкость

Эрдоган подарил лидерам НАТО револьверы, вызвав неловкость

Премьер-министр Канады Марк Карни признал, что его подарок кленового сиропа на саммите НАТО оказался неоригинальным, после того как президент Турции Эрдоган преподнес лидерам альянса персонализированные револьверы, вызвав неловкость у европейских коллег.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Очень символичный подарок от Эрдогана с намёком, что всем членам этого саммита остаётся только застрелится.
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