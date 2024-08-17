Алаудинов сообщил о сдаче в плен еще двух военных ВСУ на Курском направлении

Взявший на себя командование подразделением специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации «Ахмат» Апти Алаудинов проинформировал о том, как складывается положение дел на Курском участке линии боевого соприкосновения.
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