Интеграция вузов и предприятий формирует будущее отечественной промышленности

В рамках решения кадровых вопросов организаций СоюзМаш России член Регионального совета Свердловского РО СоюзМаш России, член Общественной палаты Свердловской области Владимир Щелоков провел встречу с ректором Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) Евгением Платоновым.
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