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XV Международная конференция «Страхование в Центральной Азии»

XV Международная конференция «Страхование в Центральной Азии»

18-19 сентября 2024 года в отеле Intercontinental Almaty пройдет юбилейная XV Международная конференция "Страхование в Центральной Азии", которая традиционно является площадкой для диалога и обмена опытом профессионалов страховой отрасли.

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