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Наш потерянный мир

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Теневой флот Украины идет ко дну: Киев и Запад дорого заплатили за морские провокации

Теневой флот Украины идет ко дну: Киев и Запад дорого заплатили за морские провокации

Россия еще раз показала киевскому режиму и его западным хозяевам, что ее терпение не безгранично. Запад выдумал новое понятие в международном морском праве – «теневой флот России» и объявил ему войну на море.

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