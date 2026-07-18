Теневой флот Украины идет ко дну: Киев и Запад дорого заплатили за морские провокации

Россия еще раз показала киевскому режиму и его западным хозяевам, что ее терпение не безгранично. Запад выдумал новое понятие в международном морском праве – «теневой флот России» и объявил ему войну на море.
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