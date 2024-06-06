За что в СССР расстреляли сына Хрущёва, и что случилось с его убийцами потом?

ШКИПЕР

« Хрущёв упал на колени. Умоляя, он стал ползти к ногам Сталина, который не ожидал такого поворота дела и сам растерялся. Сталин отступал, а Хрущёв полз за ним на коленях, плача и прося снисхождения для сына». » А кто это видел и слышал, если в кабинете были только двое - Сталин и Хрущёв ?