4 марта 25K прочитали Что же случилось с сыном Хрущева? Летчик-инструктор ГВФ Леонид Никитич Хрущёв в феврале 1939-го года добровольно идет в РККА.
За что в СССР расстреляли сына Хрущёва, и что случилось с его убийцами потом?
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ШКИПЕР
« Хрущёв упал на колени. Умоляя, он стал ползти к ногам Сталина, который не ожидал такого поворота дела и сам растерялся. Сталин отступал, а Хрущёв полз за ним на коленях, плача и прося снисхождения для сына». » А кто это видел и слышал, если в кабинете были только двое - Сталин и Хрущёв ?
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12 час.
Traveller
Как кто? А афтырь? Он же стоял за шторой и всё фиксировал.
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10 час.
Sergiy Che
Сталирасты не могут думать даже о таком - мозг обычного сталираста не способен даже совсем тупую клевету отличить....
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1 час.
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