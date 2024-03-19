Банки Армении с 30 марта приостановят обслуживание и прием карт «Мир»

Об этом сообщил банк «ВТБ Армения». Сама дочка российской банковской группы в этом смысле останется исключением и карты «Мир» будет обслуживать и дальшеБольшинство банков в Армении с 30 марта перестанут принимать карты «Мир».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии