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Банки Армении с 30 марта приостановят обслуживание и прием карт «Мир»

Банки Армении с 30 марта приостановят обслуживание и прием карт «Мир»

Об этом сообщил банк «ВТБ Армения». Сама дочка российской банковской группы в этом смысле останется исключением и карты «Мир» будет обслуживать и дальшеБольшинство банков в Армении с 30 марта перестанут принимать карты «Мир».

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