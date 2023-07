Майли Сайрус и The Weeknd (Miley Cyrus and The Weeknd) - одни из самых громких артистов года Компания Official Charts Company (OCC) опубликовала список самых популярных песен и альбомов года на данный момент, в который вошли Майли Сайрус, Тейлор Свифт, The Weeknd и Льюис Капальди (Miley Cyrus, Taylor Swift, The Weeknd and Lewis Capaldi).