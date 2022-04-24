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Роман в объявлениях

Роман в объявлениях

  Одинокий мужчина 30 лет, рост 176 сантиметров, густоволосый брюнет, без вредных привычек, желал бы познакомиться с девушкой умной, с высшим образованием, музыкальной, начитанной, с чувством юмора , любящей секс и детей, а также готовить и стирать.

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