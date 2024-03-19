Весной 2014 года мы ехали с другом к границе с Украиной и говорили о том, что у нас в России полная свобода слова.
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Весной 2014 года мы ехали с другом к границе с Украиной и говорили о том, что у нас в России полная свобода слова.