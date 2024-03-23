Двое подозреваемых в теракте в Подмосковье задержаны: опубликовано фото их расстрелянного автомобиля

Телеграм-канал Shot опубликовал снимок машины, в которой пытались скрыться подозреваемые. Белый «Рено Симбол» был замечен районе деревни Хацунь Карачинского района Брянской области недалеко от границы с Белоруссией и Украиной.
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