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Русская весна

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Армия России наступает в Харьковской и Сумской областях: взяты два населённых пункта (КАРТА)

Армия России наступает в Харьковской и Сумской областях: взяты два населённых пункта (КАРТА)

Армия России развивает наступление в Харьковской и Сумской областях. В Харьковской области штурмовые подразделения группировки войск «Север» в ходе ожесточённых боев выбили боевиков 57-й механизированной бригады ВСУ из Юрченково и освободили населённый пункт.

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