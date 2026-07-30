Армия России наступает в Харьковской и Сумской областях: взяты два населённых пункта (КАРТА)

Армия России развивает наступление в Харьковской и Сумской областях. В Харьковской области штурмовые подразделения группировки войск «Север» в ходе ожесточённых боев выбили боевиков 57-й механизированной бригады ВСУ из Юрченково и освободили населённый пункт.