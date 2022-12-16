Закон, порядок, государство

724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Жаль тигренка.Двух истощенных т...
  • Дэб Юг
    Какой чудак пишет эти законы. Зачем идиоты в управлении."Это делает кажды...
  • Елена Бреслова
    А шо такое?! "В Уссурийске полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, избивших подростка"??? родит...Полиция наказала ...

Искрометным юмором Игоря Маменко смогут насладиться жители Уссурийска 17 декабря

Искрометным юмором Игоря Маменко смогут насладиться жители Уссурийска 17 декабря

Комик Игорь Маменко представит уссурийцам новую юмористическую программу уже 17 декабря (12+). Концерт пройдет на сцене ДОРА, сообщили ИА UssurMedia организаторы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх