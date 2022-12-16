Искрометным юмором Игоря Маменко смогут насладиться жители Уссурийска 17 декабря

Комик Игорь Маменко представит уссурийцам новую юмористическую программу уже 17 декабря (12+). Концерт пройдет на сцене ДОРА, сообщили ИА UssurMedia организаторы.
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