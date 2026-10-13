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Царьград

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"И почему они такие дерзкие?": Что будет, если Европа начнёт стрелять в маленьких зелёных человечков. Ответ нашли в Литве

"И почему они такие дерзкие?": Что будет, если Европа начнёт стрелять в маленьких зелёных человечков. Ответ нашли в Литве

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовал программную статью, посвященную эскалации "гибридной войны" и неспособности западных стран дать силовой отпор России.

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