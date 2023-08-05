Загадка, упавшая колом в землю

АНГЕЛ АНГЕЛ

Коррупция спасает Украину от более жестокой войны. А подковерная борьба паркетных генералов с "эффективными" менеджерами в погонах разных мастей с боевыми генералами, которых задвигает минобороны и генштаб, что бы и дальше продолжать пилить бюджетные, народные, деньги, саботировать поставки в зону СВО, договорняки с олигархами и бизнесменами и т.д. То что победа будет за парнями героями нет ни какого сомнения, но и не мешало бы и В.В.Путину навести как главнокомандующему в минобороне и генштабе... Пора объявить хохлостан террористическим государством, а спонсирующие государства и поставляющие им вооружение пособниками терроризму, с предупреждением , что они являются законными целями в условиях борьбы с террористами... Хватит хвалиться своим вооружением, вот хочет США закупать уран в России, так пусть дают геолокацию куда им его доставить Сарматами, Посейдонами и т.д., хватит думать как вернуть украденные народные средства нашими олигархами и сменившими ПМЖ на туманный альбион, оним разом решим все проблемы и с предателями и с возвратом украденных денег... Ни себе ни им и пусть покоятся на чужбине.... А с остальными сами разберемся... Враг понимает только силу это было, есть и будет...