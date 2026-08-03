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Стена за окном вам не принадлежит: почему с 1 августа владельцы кондиционеров рискуют получить предписания

Стена за окном вам не принадлежит: почему с 1 августа владельцы кондиционеров рискуют получить предписания

Собственникам квартир стоит помнить, что внешняя стена дома за окном им не принадлежит. Как отмечает Артем Воеводин, с августа требования к владельцам сплит-систем в многоквартирных домах становятся жестче.

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