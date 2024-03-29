Ивлев выгнал с телешоу заведующего челябинской столовой из-за эчпочмака

ЧЕЛЯБИНСК, 29 марта, ФедералПресс. Ведущий популярного телешоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница» Константин Ивлев выгнал с проекта челябинского повара и заведующего заводской столовой Николая Герболя из-за неправильно подобранного теста для эчпочмака.
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