Строительство двух православных храмов на Дмитровке планируют завершить в 2025 году

В настоящее время в СВАО ведется строительство шести православных храмов. В 2025 году планируется завершить строительство двух из них в районе Северный: храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех в Архангельском-Тюрикове (Дмитровское шоссе, вл.
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