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Президент Словакии усилила охрану своей семьи после получения письма с оскорблениями и вложенными патронами

Президент Словакии усилила охрану своей семьи после получения письма с оскорблениями и вложенными патронами

В Словакии накануне скорых парламентских выборов обострилась внутриполитическая ситуация. Президент страны Зузана Чапутова получила письмо с вложенными в него патронами.

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