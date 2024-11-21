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Царьград

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Он мог всё знать: Какова роль Трампа в истории с разрешением бить по России ракетами ATACMS?

Он мог всё знать: Какова роль Трампа в истории с разрешением бить по России ракетами ATACMS?

Он мог всё знать: Какова роль Трампа в истории с разрешением бить по России ракетами ATACMS? Шаг Байдена выглядит согласованным с избранным президентом США.

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Комментарии
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Валерий Путря
Прогнивший бидон по своей старческой тупости и общему скудоумию, сделал одолжение Трампу взяв на свою тухлую тушку это решение. Сам трамп тоже  сделал бы это, но как бы надо было извиваться перед миром, чтобы доказать, что его вынудила дать разрешение Москва. На придурошного пенсионера, администрация трампа повесит много американских косяков во внутренней и внешней политике юсы. Включая и это разрешение.
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