Авербух озвучил причины закрытия популярного шоу «Ледниковый период»

Фигурист Илья Авербух назвал причины снятия с эфира известного шоу «Ледниковый период».В беседе с «КП-Екатеринбург» он рассказал, что сейчас важно показывать внутренние соревнования, а тот проект требует достаточно сил и внимания.
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