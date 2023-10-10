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Авербух озвучил причины закрытия популярного шоу «Ледниковый период»

Авербух озвучил причины закрытия популярного шоу «Ледниковый период»

Фигурист Илья Авербух назвал причины снятия с эфира известного шоу «Ледниковый период».В беседе с «КП-Екатеринбург» он рассказал, что сейчас важно показывать внутренние соревнования, а тот проект требует достаточно сил и внимания.

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