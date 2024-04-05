В Киеве назвали США ключевым противником приглашения Украины в НАТО

США препятствуют развитию диалога по вопросу приглашения Украины в НАТО. Об этом 5 апреля заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на XVI Киевском форуме по безопасности.
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