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В Госдуме предложили «систему трех баков» для сбора и утилизации органики

В Госдуме предложили «систему трех баков» для сбора и утилизации органики

В России необходимо создать систему переработки и утилизации органического мусора. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

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Комментарии
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Руслан Техажев
А еще  эта ....... в лице своего руководителя возмущается что её обозвали! Вчера предложили Гост на шаурму, сегодня на сбор мусора. Это самое главное для страны сейчас?
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19 час.

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