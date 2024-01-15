В Забайкалье завершился сезон охоты на лося, оленя и пернатую дичь

В Забайкальском крае с 31 декабря завершился сезон охоты на уток, бородатых куропаток, горлиц, куликов, большого баклана, гусей и казарок, голубей, поганок, перепелов, а с 10 января - на молодняк и взрослых особей лося, оленя благородного, косули сибирской, сообщила пресс-служба краевого Минприроды.