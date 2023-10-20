OilPrice: Россия добьется рекордных поставок газа в Китай уже в этом году

Государственные энергетические гиганты «Газпром» и Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) подписали в четверг соглашение о поставке дополнительных объемов российского газа в Китай до конца 2023 года.
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